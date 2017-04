Bank of America močno povečala četrtletni dobiček

New York, 18. aprila - Ameriška banka Bank of America je v prvem letošnjem četrtletju močno okrepila dobiček. Zaslužila je 4,9 milijarde dolarjev, kar je 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poslovni rezultati so presegli pričakovanja analitikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.