Podpisan sporazum o izmenjavi podatkov med policijo in tožilstvom

Ljubljana, 18. aprila - Generalni direktor policije Marjan Fank in generalni državni tožilec Zvonko Fišer sta danes v prostorih policije podpisala sporazum o izmenjavi podatkov. Na podlagi sporazuma bo vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov in dokumentov med državnim tožilstvom in policijo, so sporočili s policije.