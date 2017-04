Strelca iz trgovskega centra v ZDA našli mrtvega v zaporu

Los Angeles, 18. aprila - Moškega, ki je lani v nakupovalnem središču v mestu Burlington ubil pet ljudi, so v nedeljo zvečer našli obešenega v zaporniški celici, so sporočile pristojne oblasti. 20-letni Arcan Cetin, ki je v zaporu čakal na začetek sojenja, je očitno storil samomor, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.