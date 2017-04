Na Filipinih v prometni nesreči avtobusa več mrtvih

Manila, 18. aprila - Na severu Filipinov je danes v prometni nesreči avtobusa umrlo najmanj 25 ljudi, 22 jih je bilo ranjenih, od katerih so nekateri v kritičnem stanju. Nesreča se je zgodila, ko so avtobusu ob vetrovnem vremenu na cesti odpovedale zavore in je zdrsnil s ceste 24 metrov globoko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.