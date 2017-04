Konec aprila bo premierno prikazan dokumentarec o Whitney Houston

Rim, 19. aprila - V Italiji in nato še v sklopu filmskega festivala Tribeca bodo konec meseca premierno prikazali dokumentarni film o Whitney Houston v režiji Nicka Broomfielda in Rudija Dolezala. Dokumentarec Whitney: Can I Be Me vključuje doslej še neobjavljene posnetke o priljubljeni pevki, ki je tragično preminula pred petimi leti.