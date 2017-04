Na Ciper pet slovenskih strelcev in ena strelka

Ljubljana, 18. aprila - Ciprska Larnaka bo konec tega in v začetku prihodnjega meseca gostila tretjo tekmo za svetovni pokal v trapu. Na sredozemskem otoku bodo slovenske barve zastopali Tomaž Blazinšek, Ivo Kompan in Denis Vatovec, izven konkurence še Ivan Krkač in Matjaž Lepen, v ženski konkurenci pa Jasmina Maček.