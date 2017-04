Med prazniki na gorenjskih cestah več pijanih voznikov

Kranj, 18. aprila - Na gorenjskih cestah je bil praznični vikend zelo pester, saj so policisti obravnavali več pijanih voznikov, ki so zakrivili šest od skupno 28 prometnih nesreč. Nadaljnjo vožnjo so med drugim prepovedali vozniku s skoraj tremi promili alkohola v krvi. V petih nesrečah so se udeleženci poškodovali, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.