Delo: Smrti treh pirotehnikov nima na vesti država

Ljubljana, 18. aprila - Vrhovno sodišče je deset let po tragični nesreči na poligonu za neeksplodirana ubojna sredstva pri Pivki, v kateri so umrli trije pirotehniki, zavrnilo zahtevek za revizijo svojcev enega od umrlih in potrdilo odločitev nižjih sodišč, da država ne nosi odgovornosti za dogodek. Za tragedijo je odgovorna družba Kik, poroča časnik Delo.