Wall Street v zelenem območju

New York, 17. aprila - Indeksi na newyorškem Wall Streetu so današnje trgovanje zaključili pozitivno. Analitiki to pripisujejo med drugim gospodarski rasti na Kitajskem ter pričakovanjem, da bodo podjetja, ki so del indeksa S&P 500, poročala o rasti dobička v prvem četrtletju. Evropske borze so bile medtem danes zaradi velikonočnih praznikov zaprte.