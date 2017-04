Košarkarice Triglava zanesljivo v finale državnega prvenstva

Ljubljana, 17. aprila - Košarkarice Triglava so se z dvema zanesljivima zmagama proti ekipi Ilirije uvrstile v finale državnega prvenstva v košarki za ženske. Do zmage so na prvem polfinalnem srečanju prišle tudi Celjanke, ki so bile boljše od Konjic. Druga polfinalna tekma v okviru 1. SKL za ženske bo na sporedu že v torek, ko bodo Konjičanke lovile priključek.