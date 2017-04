Med kajakaši Oven in Novakova, v sprintu Žnidarčič, Hočevar najboljši kanuist

Tacen, 17. aprila - Znani so državni prvaki v klasičnem spustu in sprintu na divjih vodah. Med kajakaši si je naslov priveslal Simon Oven, v sprintu pa Nejc Žnidarčič, Simon Hočevar je bil najboljši kanuist v obeh disciplinah, tudi v dvojcu skupaj z Maksom Frančeškinom, med kajakašicami pa si je naslova državne prvakinje v sprintu in klasiki priveslala Ajda Novak.