Na Obrežju osebni avtomobili na vstop čakajo dve uri, avtobusi pa eno

Ljubljana, 17. aprila - Na mejnem prehodu Obrežje so čakalne dobe okoli dve uri za osebna vozila in približno eno uro za avtobuse. V državo osebni avtomobili vstopajo v šestih od sedmih kolon, avtobusi pa v dveh. Promet je povečan tudi na izstopu iz države, kjer so odprte tri steze. Čakalna doba na izstopu je do pol ure, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.