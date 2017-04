MZZ za upoštevanje mednarodnih norm pri uresničevanju ustavnih sprememb v Turčiji

Ljubljana, 17. aprila - Na slovenskem zunanjem ministrstvu so pozorno spremljali nedeljski referendum v Turčiji. Kot so danes pojasnili za STA, je referendum legitimen način preverjanja volje volivcev, pričakujejo pa, da bodo turške oblasti pri uresničevanju ustavnih sprememb notranjepolitične ureditve ustrezno upoštevale tudi mednarodne norme in sprejete zaveze.