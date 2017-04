Ljubljana, 17. aprila - V gostinskem lokalu na območju Šiške v Ljubljani je ena oseba umrla nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 16.30, na kraju dogodka pa so eni osebi odvzeli prostost. Trenutno poteka ogled kraja in zbiranje obvestil, so zapisali v sporočilu.