Google z ruskim varuhom konkurence sklenil dogovor o plačilu kazni

Moskva, 17. aprila - Rusko sodišče je danes potrdilo dogovor med ameriškim tehnološkim velikanom Google in ruskim uradom za varstvo konkurence, v skladu s katerim bo Google Rusiji plačal protimonopolne kazni v skupni višini 7,34 milijona evrov. Dogovor, ki bo veljal šest let in devet mesecev, določa še, da bo Google odslej spoštoval pravila, so sporočili z urada.