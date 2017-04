Letalski potniki v ZDA lani pri nadzornih točkah pustili skoraj milijon dolarjev drobiža

New York, 17. aprila - Potniki so v lanskem proračunskem letu na ameriških letališčih v hitenju skozi varnostno kontrolo pustili za seboj za okrog 870.000 dolarjev kovancev, kar je približno 100.000 dolarjev več kot v proračunskem letu 2015. Najbolj radodarni ali pozabljivi so bili potniki na newyorškem letališču John F. Kennedy.