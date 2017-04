Rešeni človeški ribici spustili v naravno okolje

Vipava, 17. aprila - Človeški ribici, ki so ju konec lanskega leta našli v hudourniku Bela pred Belo jamo v Vipavi, so danes vrnili v naravno okolje. Gregor Aljančič, ki vodi zatočišče za človeške ribice v Jamskem laboratoriju Tular v Kranju, je poskrbel za približno 15 let stari človeški ribici, ki ju je visoka voda odplaknila iz podzemlja.