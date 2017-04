Vreme: Spremenljivo oblačno, možne bodo krajevne plohe

Ljubljana, 17. aprila - Popoldne bo spremenljivo oblačno. Možne bodo krajevne plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine od severa zajele večji del države in do jutra prehodno večinoma ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.