Ovse: Turški referendum ni izpolnil standardov Sveta Evrope

Ankara, 17. aprila - Nedeljski referendum v Turčiji na splošno ni izpolnil standardov Sveta Evrope, so v preliminarnem sporočilu zapisali mednarodni opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Kot so še dodali, je bil zakonski okvir neprimeren za resnično demokratičen proces, nasprotni strani pa nista imeli enakih možnosti.