Zahod zadržan ob izidih turškega referenduma

Ankara, 17. aprila - Zahodni predstavniki so se zadržano odzvali na izid turškega referenduma, na katerem so tesno zmagali podporniki povečanja predsedniških pooblastil na čelu s predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. V Bruslju so izide vzeli na znanje, obenem pa dodali, da bodo "glede na poročila o nepravilnostih" počakali na poročilo opazovalcev volitev.