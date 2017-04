Med obnovo cerkve v Londonu našli krste "izgubljenih" nadškofov

London, 17. aprila - Gradbeni delavci so pri obnovi ene od londonskih cerkva odkrili grobnico s krstami petih canterburyjskih nadškofov, ki so veljale za izgubljene, so v nedeljo poročali britanski mediji. Med njimi so tudi posmrtni ostanki nadškofa Richarda Bancrofta, ki je v začetku 17. stoletja nadzoroval izdajo angleškega prevoda Biblije.