Risi z vlakom na Madžarsko v zadnji del priprav na SP

Ljubljana, 17. aprila - Slovenska hokejska reprezentanca ta teden vstopa v drugi del priprav in prijateljskih tekem pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Parizu. Skupno so v slovenski izbrani vrsti načrtovali šest tekem, dve so že odigrali, tretja čaka izbrance selektorja Nika Zupančiča v torek v Budimpešti.