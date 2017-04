Tedenska napoved - rekreacija od 18. do 24. 4.

IZBRANI DOGODKI

Janja Garnbret je kljub 18-letnim že ena najboljših športnih plezalk na svetu. Septembra je osvojila naslov svetovne prvakinje v težavnostnem plezanju, mesec kasneje pa si je zagotovila še skupno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Garnbretova je spregovorila o plezanju nasploh, o uspehih slovenskega športnega plezanja in plezanja, kakšne so prednosti plezanja za posameznika in zakaj naj se vsak preizkusi v tem športu. Videoposnetek STA si lahko ogledate na spletni povezavi: https://youtu.be/kTk9BOuAHQo

9. dobrodelni Formaraton

Start bo odprt od 9. do 16. ure, vsak pa si po zmožnostih izbere uro in dolžino. Tek bo namenjen posameznikom in ekipam, največ pa boste tekli osem ur. Kot vsako leto, bodo del sredstev zbrane s prijavnino namenili Ustanovi za pomoč otrokom z rakom. Informacije: http://remote.timingljubljana.si

Spoznavanje skritih kotičkov lipiškega posestva

Pridružite se vodenemu sprehodu po skritih kotičkih lipiškega posestva, ki bo potekal v sklopu Festivala kraška gmajna. Sprehod se bo začel pri vhodu v Kobilarno Lipica. V poldrugi uri do dveh urah prijetne hoje po zelenih pašnikih, med stoletnimi hrasti, vam bomo predstavili zgodbo "Od kraške gmajne do edinstvene kulturne krajine Lipice." Informacije: www.lipica.org/si/

19. tek Petra Levca

19. tek Petra Levca Skirca v organizaciji Športnega društva Trzin bo potekal v soboto 22. aprila 2017 pred Centrom Ivana Hribarja v Trzinu. Tudi letos je Tek Petra Levca Skirca Trzin eden izmed tekov v seriji Gorenjska, moj planet! Izbrati je možno tek na 5 ali 10 km. Obe trasi sta raznoliki, saj potekata po asfaltu, makadamu in gozdnih stezicah. Obe progi sta primerni za vse vrste tekačev in nista nevarni pri spustu. Informacije: http://tek.trzin.si

2. rudarski maraton

Rudarski maraton je unikaten dogodek za ljubitelje adrenalina in rekreacije, nikjer v Evropi ne poteka tekaški maraton v takšni dolžini na in pod zemljo, po rudniških rovih. Tekači bodo na Rudarskem maratonu morali premagati Zasavje po dolgem, počez in še po jami. Pol proge bo potekalo po površini najbolj rudarske regije v Evropi, druga polovica po rudniških rovih. Vseeno za kakšno razdaljo se bodo tekači odločili: za desetko ali dvajsetko. Maratonci s čeladami na glavi in naglavnimi svetilkami bodo tekaške užitke na Rudarskem maratonu začinili s krepkim ščepcem adrenalina. Informacije: www.rudarski-maraton.si

KOLEDAR

TOREK, 18. aprila

LJUBLJANA - Gonžarjeva peč; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

BREGINJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

BREŽICE - Krško - Grmada; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

LJUBELJ - Občinsko prvenstvo / Finale; kegljanje. Informacije: www.kkljubelj-trzic.eu/

SREDA, 19. aprila

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Črnem Kalu; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

HOČE - Pohodi za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

LITIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Hvar (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

SEVNICA - Naravovarstveni izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEŽANA - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.sport-sezana.com

ŽALEC - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zkst-zalec.si

LOG-DRAGOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 20. aprila

LJUBLJANA - Rudnica (946 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

METLIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Festival kraška gmajna; pohodništvo. Informacije: www.visitkras.info/prireditve/kulturne_prireditve/2016012422064400/FESTIVAL%20KRA%C5%A0KA%20GMAJNA/

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

BOROVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PETEK, 21. aprila

DOBROVO - Pomladni festival pohodništva Brda: Prijateljski pohod ob reki Idriji; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 05 395 95 95, tic@brda.si; www.brda.si

IVANČNA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LENART - Hvar (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

MARIBOR - Jadranski otoki (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MISLINJA - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

PORTOROŽ - Parenzana half iron triathlon; triatlon. Informacije: www.fatburn.si

ŠKOFJA LOKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SOBOTA, 22. aprila

LJUBLJANA - Monte Salinchiet (Ita, 1857 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Ermanovec (1026 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Krnica; pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Lovčen (Čgo, 1657 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki vrh v Polovniku (1764 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sp. Rokav; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dinara (Hrv); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - 9. dobrodelni Formaraton; tek. Informacije: http://remote.timingljubljana.si

LJUBLJANA - Veliki Rogatec (1557 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Javornik (1240 m) nad Črnim vrhom; pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Pohod Štampetov most; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

TRŽIČ - Rečiška krožna planinska pot (1090 m); pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

TRŽIČ - Kredarici (2515 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BELTINCI - Jurjev pohod po Lipovski poti; pohodništvo. Informacije: www.lipovci.si/

BREŽICE - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Črni vrh (1543 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

FRAM - Evropska pešpot E6; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Po slemenih Velike gore; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

GROSUPLJE - Pohod po E6 od Grosupljega do Županove jame; pohodništvo. Informacije: www.zupanovajama.si

HRASTNIK - Šarhov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - 4. tek v Belo; tek. Informacije: www.tekvbelo.si

IDRIJA - Svinjak (1653 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

KAMNIK - Razsušica (1083 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - 4. vzdržljivostni pohod Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.kocevje.info/po-medvedovih-stopinjah/

KOČEVJE - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KRANJ - 2. Jošt trail; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/dogodki/2-jost-trail/

KRANJ - Kuk (1243 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zsport-kranj.si

KRANJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRŠKO - 5. Jurjev tek; tek. Informacije: www.sdzdole.si

KRŠKO - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Po Laških poteh 2017: Pohod na Hum; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LENART - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LENDAVA - Memorial Peter Vukov; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LIPICA - Spoznavanje skritih kotičkov lipiškega posestva; pohodništvo. Informacije: www.lipica.org/si/

LITIJA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Pomladni Bike Vinotour; turno kolesarstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Sablanca (496 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MEDVODE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MENGEŠ - Trim pohod na Rašico (641 m); planinstvo. Informacije: Boštjan Borštnar, prijave@pd-meges.si; http://pd-menges.si

METLIKA - 9. Lumpov tek (mladina); tek. Informacije: www.sportnazvezametlika.si

MIREN - Tematski pohod Povsod je lepo, doma je najlepše; pohodništvo.

MORAVSKE TOPLICE - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

MURSKA SOBOTA - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Po Krasu; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVA GORICA - Planinarjenje v Zasavju in Dolenjski; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Ljuben; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Brevet Z Dolenjske na Goričko in nazaj 400km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

ORMOŽ - Veliko Kozje (993 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POLHOV GRADEC - Žbevnica, Gomila; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Predstavitev Javorskega meteorita in pohod do mesta najdbe; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/

POLZELA - Pohod po Polzelski planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-polzela.si

POSTOJNA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PREBOLD - Pohod 4. vrhov; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREDDVOR - Pasja ravan (1020 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Veliko Kozje - Lisca; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Skradski vrh (Hrv, 1043 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RADOVLJICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-radovljica.si

RIBNICA - Po grajski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SENOVO - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Ratitovec (1672 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - 10. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona in Festival miru; pohodništvo. Informacije: http://sarhov-pohod.com/images/stories/2017/10_plakat_2017v2.pdf

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Po medvedovih poteh; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Zasavska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENČUR - Martinova pot; pohodništvo. Martinova pot čez Kapelske gorice do Negove. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Šarhov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Jurijev pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOCJAN - 2. treking Bučka; pohodništvo - treking. Informacije: Toni Sedlar, 041 237 216, toni_sedlar@yahoo.com; www.sdbucka.info

ŠKOFJA LOKA - Matajur (1642 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Pohod do meteorita; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/

ŠTORE - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Rečiška krožna pot; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

TROJANE - AtransTrek 2017; pohodništvo. Informacije: www.treking.si

TROJANE - AtransTrek 2017; tek. Informacije: www.treking.si

VELENJE - Boč (970 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Državno prvenstvo za veterane in rekreativce; namizni tenis.

VELIKE LAŠČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VIŠNJA GORA - Izlet za vrtec; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VRANSKO - Sejem rabljene športne opreme; sejem. Informacije: www.zkts-vransko.si

ŽALEC - Po mejah KS Liboje; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽIROVNICA - Kalski breg (945 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

TRZIN - 19. tek Petra Levca; tek. Informacije: http://tek.trzin.si

KOSTEL - 27. spust Slovenske reke Eko Kolpa 2017; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

BRDA - Brda-Colio maraton; kolesarstvo. Informacije: www.colliobrdatrail.it

CERKVENJAK - Jurančičev pohod od čebelnjaka do čebelnjaka; pohodništvo. Informacije: www.cerkvenjak.si

CIRKULANE - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

NEDELJA, 23. aprila

LJUBLJANA - Ključ (623 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Grosupeljska kolesarska pot; turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Visoka Martuljška Ponca (2602 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Lepenatka (1425 m), Veliki Rogatec (1558 m); pohodništvo.

GRADEŽ - Praznovanje pomladi; pohodništvo. Informacije: www.gradez.si

AJDOVŠČINA - MTB Maraton Vipavska dolina MTBMM; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://mtbvv.360vv.si

AJDOVŠČINA - Pasja ravan (1020 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BELTINCI - Pohod ob dnevu zemlje; pohodništvo. Informacije: www.beltinci.net/10_Tradicionalni_pohod_ob_dnevu_Zemlje,949,4972,0.html

BOHINJ - Turni smuk Rodica - Suha - planina Suha; turno smučanje. Informacije: www.pdsrednjavas.si/an/dogodki/turni-smuk-rodica-suha-planina-suha/

CELJE - Dragov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Kras; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

COL - Hleviše (617 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

COL - 13. Bubin spominski tek na Javornik; tek. Informacije: www.trillek.si

DIVAČA - 22. pohod ob ponoru reke Reke; pohodništvo. Informacije: www.td-skocjan.si

DOBROVO - Pohod po poti Eco maratona, Brda-Collio; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 05 395 95 95, tic@brda.si; http://brda.si

DOMŽALE - Zasavska Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

GORNJA RADGONA - Bistriški Vintgar; pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si

GORNJI GRAD - Sveta Gora (681 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

GROSUPLJE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

KOPER - Golaki; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Križ (2410 m); turno smučanje. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJSKA GORA - Duatlon Kranjska Gora; duatlon. Informacije: www.triatlonklublogatec.si/duatlon-kranjska gora-2017/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=1e2aba66cf-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_04&utm_medium=email&utm_term=0_48b200b415-1e2aba66cf-429311357

LOGATEC - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LOŽ - 14. gorski tek na Križno goro; tek. Informacije: www.loska-dolina.net

MARIBOR - Ptuj in Ptujska Gora; kolesarstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Kamnik; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MEDVODE - Lašček (1071 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

METLIKA - 20. sprehod okoli Metlike; pohodništvo.

MORAVSKE TOPLICE - 6. Jurjev pohod; pohodništvo.

NOVA GORICA - Festival pohodništva Goriške: Špargljev pohod; pohodništvo. Informacije: www.branik.si

ORMOŽ - 16. ormoški mali maraton; tek. Informacije: www.ak-ormoz.si

PODGRAD - 11. Ostrovrharjev pohod; pohodništvo. Informacije: Jure Grilc, 041956831, info@podgrad-lj.si; www.podgrad-lj.si

PRESERJE - Kepa (2143 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Pohod po zamejskih kraških vaseh (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

ŠEMPETER PRI GORICI - Krmin (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENČUR - 14. krompirjev pokal Bam.bi; kolesarstvo. Informacije: http://bambi-sport.si

ŠENTJUR - Po STKP: Turnče - Col; kolesarstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

TRBOVLJE - 2. rudarski maraton; tek. Informacije: www.rudarski-maraton.si

TREBNJE - Planina - Lisca; pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VIŠNJA GORA - Vojak (Učka, Hrv, 1401 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VOJNIK - Pohod na Kunigundo; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZREČE - Jurijev pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽIRI - Romanje na Vrh Sv. Treh Kraljev (884 m); pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

DOL PRI LJUBLJANI - 6. pohod v nordijski hoji okoli Ajdovščine (Dol pri Ljubljani); pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.sddolsko.si

DOL PRI LJUBLJANI - 6. gozdni tek okoli Ajdovščine (Dol pri Ljubljani); tek. Informacije: www.sddolsko.si

ROGATEC - Delovna akcija: Donačka Gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

MARKOVCI - 4. pohod po obronkih vasi Markovci; pohodništvo. Informacije: http://pgd.markovci.net

TIŠINA - Čemažev pohod; pohodništvo. Informacije: www.tisina.si/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=424:emaev-pohod&Itemid=78

PODLJUBELJ - Troboj treh dolin; strelstvo. Informacije: www.podljubelj.si/

PONEDELJEK, 24. aprila

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

HOČE - Potepanje po otoku Hvar; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

