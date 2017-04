Vreme: Sprva jasno, popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami

Ljubljana, 17. aprila - Danes bo sprva delno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.