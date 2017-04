Ljubljana, 16. aprila - Na mejnih prehodih Gruškovje, Starod in Obrežje so nastale čakalne dobe pri vstopu v državo. Na Gruškovju se čaka 45 minut, na Obrežju, Starodu in Dragonji pa pol ure, kažejo podatki na spletni strani prometno-informacijskega centra za državne ceste.