Na referendumu v Turčiji prišlo do zmešnjave z glasovalnimi pečati

Istanbul, 16. aprila - Medtem ko v Turčiji po zaprtju volišč, na katerih so volivci danes odločali o ustavnih spremembah in uvedbi predsedniškega sistema, še preštevajo glasove, je volilna komisija sporočila, da je na več voliščih prišlo do zmešnjave pri uporabi pečatov, s katerimi so volivci glasovali za oziroma proti spremembam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.