Ob pokanju s karbidom hudo poškodovan 52-letnik

Sveti Jurij ob Ščavnici, 16. aprila - V naselju Kokolajnščak se je pri streljanju s karbidom v soboto poškodoval 52-letni domačin, so sporočili pomurski policisti. Odpeljali so ga v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je moški utrpel hude poškodbe v obliki raztrganin treh prstov na levi roki.