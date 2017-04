Slovenska akrobatska skupina žanje uspehe na mednarodni sceni

Cannes, 16. aprila - Slovenska akrobatska skupina Dunking Devils ter Filip in Blaž iz F&B Acrobatics so postali medijski obrazi nove televizijske nanizanke Leteči modeli (Fly Guys), ki bo izšla v sklopu znamke Ljudje so super mega (People Are Awesome) medijske hiše Jukin Media. Nanizanko so prvič prikazali v začetku minulega tedna v Cannesu.