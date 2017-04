V Turčiji odprta prva volišča za referendum o ustavnih spremembah

Ankara, 16. aprila - Na vzhodu Turčije so se ob 6. uri zjutraj odprla prva volišča za referendum, na katerem turški volivci odločajo o ustavnih spremembah, ki predsedniku države podeljujejo večje pristojnosti. Volišča so najprej odprli v Diyarbakirju in drugih mestih na vzhodu države, uro kasneje sledijo volišča v Istanbulu, Ankari in drugih mestih.