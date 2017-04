V ZDA protesti zaradi Trumpovega skrivanja davčnih napovedi

New York, 16. aprila - Po ameriških mestih so v soboto potekale protestne demonstracije državljanov, ki zahtevajo, da predsednik ZDA Donald Trump objavi svoje davčne napovedi. Protesti so večinoma minili mirno, le v Berkeleyju v Kaliforniji je prišlo do izgredov med Trumpovi podporniki in nasprotniki. Policija je prijela najmanj 13 ljudi.