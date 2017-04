Vodilni ekipi uspešni, remi Ankaran-Hrvatinov

Ljubljana, 15. aprila - V 21. krogu 2. SNL so bile danes na sporedu vse štiri tekme. Vodilni Triglav je v kranjskem obračunu s 3:0 premagal Zarico, drugouvrščeni Roltek Dob pa je prav tako doma z 2:1 ugnal Brda. Brez golov se je končala tekma med Ankaran-Hrvatini in Dravo Ptuj, v Brežicah pa so gledali videli štiri gole, po dva v vsaki mreži.