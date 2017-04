Na zaključnem turnirju lige prvakinj tudi tri Slovenke

Ljubljana, 15. aprila - Na povratnih četrtfinalnih tekmah lige prvakinj so si uvrstitev na zaključni turnir zagotovile rokometašice Vardarja, Györa, Budućnosti in Bukarešte, ki bodo tudi branile lanskoletno lovoriko. Na zaključnem turnirju bodo igrale tudi tri slovenske rokometašice, Barbara Lazović in Tamara Mavsar v dresu Vardarja ter Neli Irman, ki igra za Budućnost.