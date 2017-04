Tudi na Primorskem ne velja več požarna ogroženost

Letošnji marec je bil zelo sušen in uprava za zaščito in reševanje je s 1. aprilom razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V tem obdobju je v naravi izbruhnilo tudi več deset požarov dnevno.

Padavine v začetku minulega tedna v večjem delu države so vendarle nekoliko namočile zemljo, kar je zmanjšalo nevarnost nastanka in širjenja požarov v naravnem okolju in v sredo je uprava razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti na območju celotne države z izjemo nekaterih primorskih občin.

Velika požarna ogroženost je tako do danes veljala še na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba.

V navedenih občinah občinah bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija danes prenehala izvajati poostren nadzor, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.