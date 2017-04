V Alepu zaradi prekinjenega dogovora o evakuaciji obtičalo več tisoč ljudi

Alep, 15. aprila - V severnem sirskem mestu Alep je danes po sporu med režimom in islamskimi borci glede evakuacije na sovražnem ozemlju obtičalo več tisoč Sircev. Evakuirani iz dveh šiitskih vasi - prebivalci in provladni borci - so postali tudi tarča smrtonosnega samomorilskega napada, v katerem je življenje izgubilo več kot 40 ljudi.