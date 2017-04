V Iranu zaradi poplav številni mrtvi

Teheran, 15. aprila - Zaradi hujših poplav je v Iranu življenje izgubilo najmanj 35 ljudi, osem pa jih še pogrešajo, so danes poročali iranski mediji. Hudi nalivi so v petek najhuje prizadeli provinco Azerbajdžan. Na televizijskem posnetkih je moč videti reke, ki so prestopile bregove, poplavile hiše in odnesle avtomobile, piše francoska tiskovna agencija AFP.