Bartro odpustili iz bolnišnice

Dortmund, 15. aprila - Španskega nogometaša Marca Bartro, edine žrtve torkove bombnega napada na avtobus nogometašev Borussie iz Dortmunda pred tekmo lige prvakov proti Monacu, so danes izpustili iz bolnišnice. Poškodbe v zapestju, zaradi katerih so ga morali operirati, ga bodo po napovedih zdravnikov od igrišč oddaljile za štiri tedne, so sporočili iz Borussie Dortmund.