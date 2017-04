Cerar: V velikonočnem času moramo z roko v roki stopati naprej

Ljubljana, 15. aprila - V času največjega krščanskega praznika, ki je simbol iskanja prave vere, miru, družinske radosti, sprave in ljubezni, moramo za soljudi in za lepši jutri vseh z roko v roki, okrepljeni z novo energijo sočloveka, delati in stopati naprej, je v velikonočni poslanici pozval premier Miro Cerar. Ljudem je zaželel mirno praznovanje v krogu najbližjih.