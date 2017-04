Argentinski kipar Adrian Villar Rojas teraso Metropolitanskega muzeja preoblikoval v banket

New York, 18. aprila - Priznani argentinski kipar Adrian Villar Rojas je teraso na vrhu slavnega Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku preoblikoval v prizorišče banketa s čudovitim razgledom na okolico Manhattna. Umetniška instalacija, ki so jo odprli v petek, vsebuje devet belih miz, postavljenih za večerjo, z objekti, ki posnemajo predmete iz muzejske zbirke.