Napovednik za novi film Vojne zvezd v enem dnevu s 15 milijoni ogledov

Los Angeles, 15. aprila - Ljubitelji sage Vojne zvezd so dobili pravo darilo ob začetku velikonočnih praznikov, saj so ustvarjalci objavili prvi video napovednik za najnovejšo, že osmo epizodo sage z naslovom Zadnji jedi. Film naj bi prišel v kinematografe v sredini decembra, v petek objavljen dvominutni video pa si je do sedaj ogledalo že več kot 15 milijonov ljudi.