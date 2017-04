Nekdanji notranji minister Virant kritičen do bruseljske uredbe za nadzor meje

Ljubljana, 15. aprila - Nekdanji notranji minister Gregor Virant je kritičen do bruseljske uredbe z zahtevo za nadzor vseh, ki prečkajo schengensko mejo in mejo EU. Slovenija se po njegovem mnenju upira bruseljskim ukrepom, ko so ti razumni in logični, drugače pa je, ko EU sprejema birokratske ukrepe, ki jih Slovenci "ponavadi še pozlatimo z lastnimi dodatnimi zapleti".