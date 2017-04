Na Koroškem lani rast turističnih nočitev

Slovenj Gradec, 15. aprila - Turistične nastanitve na Koroškem z več kot 10 posteljami so v letu 2016 zabeležile dobrih 100.700 nočitev, kar je pet odstotkov več kot v letu 2015, kažejo podatki Statističnega urada RS. Največ nočitev so turisti ustvarili v občini Mislinja, predvsem na račun smučišča Kope, sledijo občine Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Dravograd.