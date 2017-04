Trenutno ni daljših čakalnih dob na mejnih prehodih

Ljubljana, 15. aprila - Čez noč je promet na mejnih prehodih upadel. Kot so sporočili iz Operativno-komunikacijskega centra novomeške policijske uprave, trenutno na mejnih prehodih s Hrvaško in na vseh mejnih prehodih na območju novomeške policijske uprave promet poteka brez posebnosti in brez zastojev. Na mejni nadzor je treba čakati le običajnih nekaj minut.