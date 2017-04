Litija prvi finalist, Kobarid izsilil četrto tekmo

Ljubljana, 15. aprila - Futsalisti FC Litije so na tretji polfinalni tekmi s 5:0 ugnali KMN Bronx Škofije in se kot prvi zavihteli v finale. Tam se bodo srečali z boljšim iz serije KMN Oplast Kobarid - Proen Maribor. Ekipa iz Posočja je na 3. tekmi prišla do zmage s 5:1 in zaostanek v seriji znižala na 1:2. Tudi četrta tekma bo v Kobaridu, v torek, 20. uri.