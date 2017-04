"Mati vseh bomb" ubila več kot 90 džihadistov

Kabul, 15. aprila - Število borcev džihadistične skupine Islamska država (IS), ki so bili ubiti v ameriškem napadu z največjo konvencionalno bombo, imenovano tudi "mati vseh bomb", se je dvignilo čez 90, so danes sporočili afganistanski uradniki. Bomba je uničila kompleks podzemnih rovov IS v afganistanski provinci Nangarhar.