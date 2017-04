Delo: Kreditna skušnjava (15. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Slovenija ima trenutno stabilno rast, ki jo z zdravim financiranjem lahko dodatno spodbudijo tudi banke. Upati je, da so bili za bankirje in podjetnike razlogi za krizo bank in zadolženih družb najboljša šola in da ne bodo ponavljali napak izpred desetletja, v komentarju Dela piše Nejc Gole.