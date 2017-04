Maribor, 15. aprila - Mariborski policisti iščejo kolesarja, ki je v petek popoldne na kolesarski stezi Oreškega nabrežja v Mariboru trčil v nasproti vozečo kolesarko. Gre za moškega v starosti 20 do 25 let, dajal naj bi videz Roma, so sporočili iz Policijske postaje Maribor.