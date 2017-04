Pittsburgh in St. Louis povedla z 2:0

Montreal, 15. aprila - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so ponoči odigrali štiri tekme končnice. Pittsburgh na vzhodu in St. Louis na zahodu sta dobila oba uvodna dvoboja drugega dela tekmovanja in vodita z 2:0 v zmagah. Posebej visoka je prednost St. Louisa, ki bo naslednja obračuna z Minnesoto igral doma.