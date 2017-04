Šempetrani ostajajo v 1. DOL za moške

Prvačina, 14. aprila - Odbojkarji SIP Šempetra so na povratni tekmi kvalifikacije za popolnitev 1. DOL za moške v gosteh izgubili z Go Volleyjem z 2:3 (-27, 13, 20, -26, -9), vendar bodo tudi v prihodnji sezoni igrali med najboljšimi slovenskimi klubi, saj so pred tednom dni na prvi tekmi pred svojimi navijači zmagali s 3:0 (21, 11, 13).