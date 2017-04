Večer: Mejni eksperiment (15. 4.)

Maribor, 14. aprila - Z notranjega ministrstva sporočajo, da se Slovenija zaveda svojih obveznosti članice schengenskega območja in bo od popolnega nadzora odstopala le v okviru dovoljenega in ko bo to "skladno z oceno tveganja, sorazmerno in začasno". Smo varuhi schengenskega območja in izpolnjevanje obveznosti je nujno, ponavlja premier, v Večeru piše Kristina Božič.