Na mejnih prehodih danes predvidoma zmernejše razmere

Ljubljana, 15. aprila - Po petkovih dolgih zastojih in prometnem kaosu na najbolj obremenjenih mejnih prehodih s Hrvaško, na Prometno-informacijskem centru za danes pričakujejo zmernejše razmere. Še vedno pa bo do povečanega prometa zaradi sistematičnega nadzora na meji pri vstopu na Hrvaško najverjetneje prihajalo, so opozorili.